Кирилл Серебренников получил две номинации на «Золотую маску»
Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, выдвинут на соискание премии «Золотая маска» за постановку двух спектаклей.
Серебренников, объявил оргкомитет премии, претендует на «Золотую маску» за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя» (вместе с Аллой Демидовой, которая также выдвинута на соискание премии за исполнение роли в этом моноспектакле) в «Гоголь-центре».
В список претендентов на премию также попал спектакль «Кузмин. Форель разбивает лед» (режиссер Владислав Наставшев), поставленный в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого является Серебренников.
Церемония награждения премией «Золотая маска» пройдет 15 апреля 2018 года на Новой сцене Большого театра.
Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Серебренников и руководители театральной компании «Седьмая студия» похитили 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа». Серебренников свою вину отрицает.