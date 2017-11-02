Кирилл Серебренников получил две номинации на «Золотую маску»

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, выдвинут на соискание премии «Золотая маска» за постановку двух спектаклей.

Серебренников, объявил оргкомитет премии, претендует на «Золотую маску» за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя» (вместе с Аллой Демидовой, которая также выдвинута на соискание премии за исполнение роли в этом моноспектакле) в «Гоголь-центре».

В список претендентов на премию также попал спектакль «Кузмин. Форель разбивает лед» (режиссер Владислав Наставшев), поставленный в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого является Серебренников.