Бейонсе сыграет в киноверсии «Короля Льва»

Певица Бейонсе сыграет львицу Налу, супругу главного героя Симбы, в картине по мотивам мультфильма «Король Лев». Об этом 1 ноября сообщила студия Disney.

«Король Лев» — мультфильм, выпущенный студией Disney в 1994 году. Он собрал в прокате рекордные для классической анимации 968 миллионов долларов, завоевал три премии «Золотой глобус» и две премии «Оскар».