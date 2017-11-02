Акционеры «ЮКОСа» прекратили добиваться ареста имущества России в Бельгии

Интерфакс
14:18, 2 ноября 2017
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Бывшие акционеры НК «ЮКОС» объявили о прекращении судебных разбирательств, в рамках которых бы наложен арест на российское имущество в Бельгии, сообщил «Интерфаксу„Андрей Кондаков — глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в этом споре.

По словам Кондакова, это означает, что „все аресты с имущества Российской Федерации в Бельгии будут окончательно сняты“.

В июле, напомнил он, суд Брюсселя снял арест с российского имущества, однако акционеры „ЮКОСа“ оспорили это решение, подав апелляцию „Увидев через несколько месяцев ее [апелляции] бесперспективность, они просто отозвали свой иск“, — сказал Кондаков.

Таким образом, заявил он, в настоящий момент все исполнительные производства против РФ, инициированные акционерами „ЮКОСа“, прекращены либо приостановлены.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге, рассмотрев иск акционеров „ЮКОСа“, обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Для взыскания присужденной компенсации акционеры нефтяной компании обратились в суды США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании с требованием об обеспечительном аресте имущества. 
В апреле 2016 года решение третейского суда было признано недействительным Окружным судом Гааги, однако это не помешало акционерам НК „ЮКОС“ добиваться ареста российского имущества, в том числе в Бельгии.

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