Власти Москвы потратят почти 200 миллионов рублей на разгон облаков 4 и 7 ноября

На разгон облаков для проведения праздничных мероприятий 4 и 7 ноября из бюджета Москвы планируется потратить 196 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные госзакупок. В разгоне облаков предполагается задействовать до 10 самолетов Ан-12, Ан-26 и Як-42.

4 ноября в связи с проведением митинга-концерта в «Лужниках», организованного Общественной палатой, будет с 10:00 до 18:00 будет полностью перекрыто движение по улице 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, а также с 15:00 до 18:00 полностью перекроют движение по улице Ефремова, улице Доватора, на 3-й Фрунзенской и Кооперативной улицах, сообщил департамент транспорта Москвы.

В митинге-концерте «Россия объединяет», который пройдет в «Лужниках», в числе прочих, примут участие: Филипп Киркоров, группа «Любэ», Григорий Лепс, Полина Гагарина, Нюша и Кристина Си. «Также на митинге-концерте выступят общественные деятели и представители гражданского общества», — объявила пресс-служба Общественной палаты.

В свою очередь мэрия Москвы организует фестиваль к Дню народного единства, основными местами проведения которого будет Манежная и Тверская площади, Новый Арбат, а также площадь Революции. На площадках будут проводиться ремесленные и кулинарные мастер-классы, массовые национальные спортивные игры, а также выступать фольклорные коллективы.

7 ноября на Красной площади пройдет шествие, посвященное годовщине парада 1941 года. Для репетиции и проведения шествия 5 и 7 ноября будет с 7:00 до 13:00 будет ограничено движение на Васильевском спуске, а также на Большом Москворецком мосту в крайней правой полосе с обеих сторон. Кроме того, в эти дни с 7:00 до 13:00 нельзя будет проехать по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади.