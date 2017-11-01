В Крыму повреждены два газопровода и линия электропередач. Власти заявили о возможной диверсии

В Крыму вечером 31 октября и в ночь на 1 ноября были повреждены два газопровода и линия электропередач. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что газоснабжение нескольких населенных пунктов прервано. Энергоснабжение, по словам Аксенова, оперативно восстановили по резервной нитке.

Глава Крыма предположил, что причиной аварий могла стать диверсия. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что проверяет версию подрыва газопровода. Директор компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщил: «Возможен подрыв, внешнее воздействие, потому что деформация трубы».

ТАСС сообщает, что без газа остаются около девяти тысяч человек на Южном берегу Крыма.