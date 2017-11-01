В комиссии Совета Федерации по защите суверенитета посоветовали российским компаниям не размещать рекламу в Twitter

Рабочая группа комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России посоветовала российским компаниям не размещать рекламу в Twitter.

Глава рабочей группы Олег Морозов заявил, что такая рекомендация принята «в качестве ответной зеркальной меры на дискриминационные действия властей США в отношении российских СМИ».

«Органы госвласти США и спецслужбы открыто посягают на свободу слова, фактически принуждая отдельные коммерческие компании к участию в антироссийских акциях», — заявил Морозов.

Отказ российских компаний от рекламы в Twitter, по мнению Морозова, обернется для американской компании потерей миллионов долларов.