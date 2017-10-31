В Таллине полиция застрелила брата известного предпринимателя. Он ходил по городу с ножами и побежал на патрульных

В Таллине утром 31 октября полиция застрелила 33-летнего Яануса Кяярмана, который, по словам очевидцев, ходил по городу с ножами в руках, босой и с веревкой на шее.

Полицейские приехали на место после звонков прохожих, которые, по словам представителя полиции, «были очень напуганы».

Как видно на видеозаписям случившегося, опубликованным эстонскими СМИ, полицейские начали стрелять после того, как мужчина побежал в их сторону, размахивая руками. По словам очевидцев, сперва полиция сделала предупредительный выстрел.

Мужчина умер в больнице.

Как пишет Delfi, погибший — брат Кристо Кяярмана, одного из основателей сервиса денежных переводов Transferwise, одного из самых известных эстонских стартапов. Postimees называет Кяярмана одним из богатейших бизнесменов Эстонии.

Власти предполагают, что у погибшего было «нестабильное психическое состояние». СМИ отмечают, что последние дни он публиковал в фейсбуке сообщения конспирологического содержания — к примеру, о слежке со стороны властей США.