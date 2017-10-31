В рассказе американок о пятимесячном дрейфе на яхте по Тихому океану обнаружили многочисленные несоответствия

Представители Береговой охраны США заявили, что в рассказе Дженифер Аппель и Таша Фуиаба о пятимесячном дрейфе на яхте по Тихому океану обнаружены многочисленные несоответствия.

В частности, заявил официальный представитель Береговой охраны США Скотт Карр, выяснилось, что женщины не включали аварийный маяк, хотя он был у них на лодке. Аппель, сообщил он, заявила, что они не активировали маяк, так как «не чувствовали непосредственной угрозы своей жизни».

В июне, сообщил Карр, около Таити с лодкой Аппель и Фуиаба связывалась береговая охрана, с яхты сообщили, что у них все в порядке и они собираются на следующий день причалить к берегу. В этот момент, как уверяли женщины, у них уже несколько недель не работал мотор и была повреждена мачта и такелаж.

Также, отмечает AP, сомнения вызывает и рассказ женщин о том, что вскоре после выхода в море из Гонолулу они попали в сильный шторм, длившийся три дня. По данным Национальной метерологической службы США, никакого шторма в этот момент в районе Гавайских островов не было.

После шторма, рассказывали Аппель и Фуиаба, они планировали вернуться назад, но на ближайших островах не было гавани, подходящих для их яхты. Это утверждение, сообщает AP, не соответствует действительности.

Кроме того, вопросы вызывает и выбор Аппель и Фуиаба дальнейшего маршрута. Вместо того, чтобы продолжить попытки найти гавань на Гавайских островах, они отправились к расположенным более чем за 1,5 тысячи километров островам Кука. Острова Кука, отмечает агентство, находятся в нескольких сотнях километров от Таити, куда, как заявляли женщины, они направлялись.