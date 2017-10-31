Telia продаст свою долю в «Мегафоне»

Компания Telia приняла решение продать принадлежащий ей пакет акций сотового оператора «Мегафон».

Покупателем 19 процентов «Мегафона», говорится в распространенном Telia заявлении, будет Газпромбанк. Цена сделки составит 514 рублей за акцию, или 60,4 миллиарда рублей за весь пакет.

В заявлении отмечается, что Газпромбанк находится под американскими и европейскими санкциями. Однако данная сделка, подчеркнула Telia, не предусматривает финансирование Газпромбанка, следовательно, не подпадает под действие санкций.

Решение выйти из капитала «Мегафона», сообщил глава Telia Йохан Деннелин, чьи слова приводятся в заявлении, «соответствует стратегии компании, предполагающей ориентацию на рынки Северной Европы и Балтии».