Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

В России судебные приставы получили право задерживать лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Указ, вносящий соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), подписал президент РФ Владимир Путин.

Также приставы теперь смогут задерживать и доставлять для составления протокола совершеннолетних трудоспособных детей, которые не оплачивают содержание своих нетрудоспособных родителей.

Законопроект, наделяющий приставов правом задерживать должников по алиментам, был принят Госдумой 20 октября. Совет Федерации одобрил его 25 октября.