Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам
В России судебные приставы получили право задерживать лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Указ, вносящий соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), подписал президент РФ Владимир Путин.
Также приставы теперь смогут задерживать и доставлять для составления протокола совершеннолетних трудоспособных детей, которые не оплачивают содержание своих нетрудоспособных родителей.
Законопроект, наделяющий приставов правом задерживать должников по алиментам, был принят Госдумой 20 октября. Совет Федерации одобрил его 25 октября.
Летом 2016 года в КоАП РФ была добавлена статья 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», предусматривающая наказание в виде штрафов, обязательных работ или административного ареста. С момента вступления этой нормы в силу, по данным ФССП, было возбуждено более 10 тысяч дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов, должники выплатили более 34 миллионов рублей.
Авторы поправки в КоАП указывали, что приставы не могут самостоятельно проводить административное задержание должников и вынуждены обращаться к полиции, что «замедляет процесс производства по делу об административном правонарушении, создает дополнительную нагрузку для органов внутренних дел и усложняет процедуру привлечения к административной ответственности».