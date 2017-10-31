Чубайс предупредил о надвигающемся энергетическом кризисе

Россию через шесть-семь лет ожидает энергетический кризис в случае, если не будет проведена масштабная реформа энергетики, заявил в интервью «Российской газете» глава «Роснано» Анатолий Чубайс, в прошлом руководивший РАО ЕЭС.

По словам Чубайса, необходимо обеспечить вводы новых энергетических мощностей, иначе Россия столкнется с дефицитом электроэнергии, ростом цен на нее и с отключениями электричества.

Чубайс отметил важность развития возобновляемой энергетики, но отметил, что России не стоит стремиться к европейским показателям и ограничиться 15 процентами возобновляемых источников от общего объема энергопроизводства. По его мнению, в России дешевый газ, и стоит пользоваться этим преимуществом, пока газовая генерация дешевле солнечной.