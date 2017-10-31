Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Чубайс предупредил о надвигающемся энергетическом кризисе

Российская газета
07:25, 31 октября 2017
Надежный источник

Россию через шесть-семь лет ожидает энергетический кризис в случае, если не будет проведена масштабная реформа энергетики, заявил в интервью «Российской газете» глава «Роснано» Анатолий Чубайс, в прошлом руководивший РАО ЕЭС.

По словам Чубайса, необходимо обеспечить вводы новых энергетических мощностей, иначе Россия столкнется с дефицитом электроэнергии, ростом цен на нее и с отключениями электричества.

Чубайс отметил важность развития возобновляемой энергетики, но отметил, что России не стоит стремиться к европейским показателям и ограничиться 15 процентами возобновляемых источников от общего объема энергопроизводства. По его мнению, в России дешевый газ, и стоит пользоваться этим преимуществом, пока газовая генерация дешевле солнечной.

«Минэнерго и энергетическое сообщество это прекрасно понимают. Дальше — нужна концепция новых механизмов модернизации. Так или иначе, она будет. Насколько я понимаю ситуацию в правительстве, дискуссия на эту тему входит уже в завершающую стадию. Скорее всего, к концу года могут принять базовое инвестиционное решение».

Российская газета
Анатолий Чубайс с 1998 по 2008 годы возглавлял РАО ЕЭС и проводил реформу энергетической системы России. Под его руководством компания была раздроблена на несколько менее крупных структур, занимающихся генерацией электроэнергией и обслуживанием энергетической системы; по итогам этой реформы РАО ЕЭС была ликвидирована.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме