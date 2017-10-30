Россия планирует сократить группировку войск в Сирии

Российские власти рассматривают возможность сокращения воинского контингента в Сирии и вывода из этой страны части военной техники, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

По словам собеседников издания, в частности, планируется частично вывести технику с авиабазы Хмеймим. Если план будет реализован, пишет «Коммерсант, то в Сирии останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники

При этом источники агентства подчеркнули, что окончательное решение о сокращении российской группировки в Сирии пока не принято.

План частично вернуть в Россию технику и военнослужащих, отмечает издание, разрабатывается на фоне успешных действий правительственных сил. По данным Минобороны РФ, войска, подчиняющиеся президенту Сирии Башару Асаду контролируют около 95% территории страны и столь масштабной российской поддержки уже не требуется.