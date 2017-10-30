«Матильда» заняла в премьерный уикенд второе место по сборам, уступив «Последнему богатырю»

«Матильда» и «Последний богатырь» вышли в широкий прокат в один день — 26 октября.

По сборам за уикенд «Матильда» заняла второе место в российском прокате. На первом месте находится фильм киностудии Disney, заработавший с 26 по 29 октября 416,8 миллиона рублей.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» в первые выходные в широком прокате заработал 201,4 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Кампанию против «Матильды» вела депутат Госдумы Наталья Поклонская, уверявшая, что получает многочисленные жалобы на то, что фильм о любовных отношениях Николая II, канонизированного РПЦ, оскорбляет чувства верующих.

В начале 2017 года активисты движения «Христианское государство» разослали в кинотеатры письма с требованием не показывать «Матильду», пригрозив поджогами.

«Матильда» получила прокатное удостоверение, действующее на территории всей России, однако некоторые регионы показ фильма на своей территории запретили.

За несколько дней до премьеры Алексей Учитель заявил, что крупнейшие российские телеканалы отказались показывать рекламу «Матильды».