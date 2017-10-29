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В Исландии прошли вторые за год выборы в парламент. Их назначили после того, как отец премьер-министра поддержал педофила

Iceland Monitor
12:51, 29 октября 2017
Надежный источник

В Исландии 28 октября прошли вторые за год выборы в парламент. Первое место снова заняла Партия независимости, хотя и потеряла пять мест. Теперь она занимает 16 из 63 мест.

Всего в парламент попали восемь партий — больше, чем когда-либо в истории. После прошлых выборов, которые состоялись в октябре 2016 года, там было семь партий. Пиратская партия потеряла 4 места из 10, полученных в прошлый раз.

Как отмечает Iceland Monitor, в этот раз будет еще сложнее сформировать правящую коалицию в парламенте, поскольку союзники Партии независимости по прошлой коалиции тоже потеряли места. В прошлый раз на формирование коалиции ушло два месяца.

Новые выборы в парламент Исландии были назначены в сентябре 2017 года из-за скандала с отцом премьер-министра и лидера Партии независимости Бьярни Бенедиктссона. Тот написал рекомендательное письмо своему другу, который был осужден за изнасилование своей приемной дочери. Впоследствии отец Бенедиктссона извинился за свой поступок.

Выборы в Исландии-2016

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