В Исландии прошли вторые за год выборы в парламент. Их назначили после того, как отец премьер-министра поддержал педофила

В Исландии 28 октября прошли вторые за год выборы в парламент. Первое место снова заняла Партия независимости, хотя и потеряла пять мест. Теперь она занимает 16 из 63 мест.

Всего в парламент попали восемь партий — больше, чем когда-либо в истории. После прошлых выборов, которые состоялись в октябре 2016 года, там было семь партий. Пиратская партия потеряла 4 места из 10, полученных в прошлый раз.

Как отмечает Iceland Monitor, в этот раз будет еще сложнее сформировать правящую коалицию в парламенте, поскольку союзники Партии независимости по прошлой коалиции тоже потеряли места. В прошлый раз на формирование коалиции ушло два месяца.