В рамках расследования о связях окружения Трампа с Россией предъявлены первые обвинения
Большое жюри, созванное спецпрокурором Робертом Мюллером для расследования возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией, согласилось выдвинуть первые обвинения. Об этом сообщают источники нескольких СМИ, в том числе CNN и Reuters.
Кому предъявлены обвинения и в чем, пока не сообщается. По данным CNN, к понедельнику эти люди могут быть заключены под стражу.
По словам источников Reuters, помимо связей приближенных Трампа с Россией расследование Мюллера касается возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Бывший глава ФБР Роберт Мюллер ведет как спецпрокурор расследование о возможных связях окружения президента США Дональда Трампа с Россией. Расследование было начато из-за того, что Россия, по мнению американских спецслужб, пыталась повлиять на ход президентских выборов в США.
Расследование, по данным журналистов, коснулось бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который известен по работе на Виктора Януковича и связям с Олегом Дерипаской, а также бывшего советника Трампа Майкла Флинна, которого уволили после того, как он солгал о содержании своей беседы с послом России Сергеем Кисляком.