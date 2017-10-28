В рамках расследования о связях окружения Трампа с Россией предъявлены первые обвинения

Большое жюри, созванное спецпрокурором Робертом Мюллером для расследования возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией, согласилось выдвинуть первые обвинения. Об этом сообщают источники нескольких СМИ, в том числе CNN и Reuters.

Кому предъявлены обвинения и в чем, пока не сообщается. По данным CNN, к понедельнику эти люди могут быть заключены под стражу.

По словам источников Reuters, помимо связей приближенных Трампа с Россией расследование Мюллера касается возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.