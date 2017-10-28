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Совладельца кинотеатров «Люксор» задержали по подозрению в неуплате налогов

РИА Новости
16:11, 28 октября 2017
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Совладелец сети кинотеатров «Люксор» Евгений Ленский задержан по подозрению в неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Об уголовном преследовании Ленского стало известно 27 октября. В Следственном комитете заявили о возбуждении дела по статье «неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере» (часть 2 статьи 199.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2013–2015 годы Ленский не заплатил налогов в размере 24 миллионов рублей. По данным РИА Новости, речь идет о выплате налогов с зарплат сотрудников.

Другие источники о задержании бизнесмена пока не сообщают.

Евгений Ленский — гендиректор компании «Синемаменеджмент», учредителя ООО «Люксор Синемакс». Сеть «Люксор» занимает пятое место по количеству кинозалов в России.
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