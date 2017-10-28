Совладельца кинотеатров «Люксор» задержали по подозрению в неуплате налогов
Совладелец сети кинотеатров «Люксор» Евгений Ленский задержан по подозрению в неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Об уголовном преследовании Ленского стало известно 27 октября. В Следственном комитете заявили о возбуждении дела по статье «неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере» (часть 2 статьи 199.1 УК РФ).
По версии следствия, в 2013–2015 годы Ленский не заплатил налогов в размере 24 миллионов рублей. По данным РИА Новости, речь идет о выплате налогов с зарплат сотрудников.
Другие источники о задержании бизнесмена пока не сообщают.
Евгений Ленский — гендиректор компании «Синемаменеджмент», учредителя ООО «Люксор Синемакс». Сеть «Люксор» занимает пятое место по количеству кинозалов в России.