Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Полиция начала проверку из-за видео, на котором женщина бьет котенка и кидает его в стену

ТАСС
12:13, 28 октября 2017
Надежный источник

В Москве полиция начала проверку из-за опубликованного в интернете видео, на котором женщина бьет котенка, а потом кидает его в стену.

«По факту размещенного в сети видео проводится проверка», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Видео, снятое самой женщиной и опубликованное на ее странице 22 октября, в пятницу было выложено в сообществе «Планета Кунцево» «ВКонтакте» под названием «Жительница Кунцево издевается над котом».

В комментариях к посту появились ссылки на ее профиль и номер телефона; на ее странице за последние сутки появились тысячи комментариев с оскорблениями и угрозами.

28 октября «Лайф» сообщил, что «несколько молодых людей наведались к хозяйке и забрали животное, а после показали врачам». В интервью изданию врач-ветеринар заявил, что у котенка диагностировали сотрясение мозга и гематомы, однако сейчас его состояние удовлетворительное. Подтверждений того, что это тот самый кот, нет.

Внимание! На видео показано жестокое обращение с животным и звучит нецензурная лексика.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Кого винить в нападении на Таню Фельгенгауэр?
25 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме