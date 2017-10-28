Полиция начала проверку из-за видео, на котором женщина бьет котенка и кидает его в стену

В Москве полиция начала проверку из-за опубликованного в интернете видео, на котором женщина бьет котенка, а потом кидает его в стену.

«По факту размещенного в сети видео проводится проверка», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Видео, снятое самой женщиной и опубликованное на ее странице 22 октября, в пятницу было выложено в сообществе «Планета Кунцево» «ВКонтакте» под названием «Жительница Кунцево издевается над котом».

В комментариях к посту появились ссылки на ее профиль и номер телефона; на ее странице за последние сутки появились тысячи комментариев с оскорблениями и угрозами.

28 октября «Лайф» сообщил, что «несколько молодых людей наведались к хозяйке и забрали животное, а после показали врачам». В интервью изданию врач-ветеринар заявил, что у котенка диагностировали сотрясение мозга и гематомы, однако сейчас его состояние удовлетворительное. Подтверждений того, что это тот самый кот, нет.

Внимание! На видео показано жестокое обращение с животным и звучит нецензурная лексика.