В России планируют ввести обязательную страховку от киберугроз
Для российских компаний, относящихся к стратегическим отраслям — от банковской сферы до машиностроения — планируется ввести обязательное страхование от киберугроз, пишет «Коммерсант».
В распоряжении издания оказался план по созданию обязательного киберстрахования в рамках программы «Цифровая экономика». План предполагает к 2020 году введение индустриального стандарта по обязательному аудиту информационной безопасности и требование обязательного страхования таких рисков предприятиями отдельных отраслей экономики.
Обязательную страховку от киберугроз, следует из плана, предполагается ввести для банковской сферы, аэропортов и вокзалов, а также для стратегических отраслей промышленности — металлургии, машиностроения, судостроения и авиапромышленности.
План предполагает, что расходы на страхование от киберугроз должны будут снижать налоговую базу, для этого предлагается внести поправки в Налоговый кодекс.
Рабочую группу по разработке страхования от киберрисков, указывается в документе, возглавляет Сбербанк.
«В таком объеме перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то есть РФ становится мировым лидером в этой области», — говорится в документе.