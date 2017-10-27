В России планируют ввести обязательную страховку от киберугроз

Для российских компаний, относящихся к стратегическим отраслям — от банковской сферы до машиностроения — планируется ввести обязательное страхование от киберугроз, пишет «Коммерсант».

В распоряжении издания оказался план по созданию обязательного киберстрахования в рамках программы «Цифровая экономика». План предполагает к 2020 году введение индустриального стандарта по обязательному аудиту информационной безопасности и требование обязательного страхования таких рисков предприятиями отдельных отраслей экономики.

Обязательную страховку от киберугроз, следует из плана, предполагается ввести для банковской сферы, аэропортов и вокзалов, а также для стратегических отраслей промышленности — металлургии, машиностроения, судостроения и авиапромышленности.

План предполагает, что расходы на страхование от киберугроз должны будут снижать налоговую базу, для этого предлагается внести поправки в Налоговый кодекс.

Рабочую группу по разработке страхования от киберрисков, указывается в документе, возглавляет Сбербанк.