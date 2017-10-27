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В России планируют ввести обязательную страховку от киберугроз

Коммерсант
06:48, 27 октября 2017
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Для российских компаний, относящихся к стратегическим отраслям — от банковской сферы до машиностроения — планируется ввести обязательное страхование от киберугроз, пишет «Коммерсант».

В распоряжении издания оказался план по созданию обязательного киберстрахования в рамках программы «Цифровая экономика». План предполагает к 2020 году введение индустриального стандарта по обязательному аудиту информационной безопасности и требование обязательного страхования таких рисков предприятиями отдельных отраслей экономики.

Обязательную страховку от киберугроз, следует из плана, предполагается ввести для банковской сферы, аэропортов и вокзалов, а также для стратегических отраслей промышленности — металлургии, машиностроения, судостроения и авиапромышленности.

План предполагает, что расходы на страхование от киберугроз должны будут снижать налоговую базу, для этого предлагается внести поправки в Налоговый кодекс.

Рабочую группу по разработке страхования от киберрисков, указывается в документе, возглавляет Сбербанк.

«В таком объеме перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то есть РФ становится мировым лидером в этой области», — говорится в документе. 

Коммерсант
По данным составителей плана по созданию обязательного киберстрахования, за всю историю страхования киберрисков в РФ заключено менее 20 договоров страхования. Большинство таких полисов было оформлено компаниями с иностранным участием у иностранных страховщиков.
По оценке компании «Альянс», пишет «Коммерсант», страхующей клиентов от киберрисков, мировой оборот рынка в этом сегменте страхования составляет около 2,5 миллиарда долларов. В то же время PwC прогнозирует, что к 2020 году только в США объем этого рынка достигнет 7,5 миллиарда долларов.
В апреле, сообщало РБК, дочерняя компания Сбербанка, возглавляющего рабочую группу по разработке страхования от киберрисков, объявила о начале продажи полисов по защите компаний от киберугроз.

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