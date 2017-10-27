Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год

Банк России снизил с 8,5% до 8,25%. В сообщении регулятора говорится, что годовая инфляция в России остается вблизи 4%.

Отклонение инфляции от прогноза (по состоянию на конец октября инфляция в РФ 2,7%) связано главным образом с временными факторами, считает Банк России. При этом инфляционные ожидания, отметил регулятор, остаются повышенными.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться ключевая ставка, назначено на 15 декабря.