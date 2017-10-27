Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год
Банк России снизил ключевую ставку с 8,5% до 8,25%. В сообщении регулятора говорится, что годовая инфляция в России остается вблизи 4%.
Отклонение инфляции от прогноза (по состоянию на конец октября инфляция в РФ 2,7%) связано главным образом с временными факторами, считает Банк России. При этом инфляционные ожидания, отметил регулятор, остаются повышенными.
Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться ключевая ставка, назначено на 15 декабря.
Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.