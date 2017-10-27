Ректор Московского политехнического университета ушел в отставку. Его подозревали в плагиате диссертации

Он также подчеркнул, что считает абсолютное большинство доводов критиков его диссертации «несостоятельными, а подчас и абсурдными».

Николаенко, объявляя об отставке, назвал выдвинутые против него обвинения в плагиате диссертации «информационной войной». Дальнейшее участие в этой войне, по словам Николаенко, нанесет вред университету, его коллегам и учредителю.

Члены сообщества «Диссернет» обнаружили многочисленные заимствования в диссертации Андрея Николаенко «Формирование системы управленческого учета и анализа бизнес-процессов в период перехода на МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности)» в 2012 году.

В 2016 году диссертационный совет экономического факультета СПбГУ дважды пытался рассмотреть вопрос о лишении Николаенко степени доктора экономических наук. Оба раза не было кворума, после чего диссертация Николаенко была отправлена на рассмотрение в диссертационный совет Ростовского государственного экономического университета, который в декабре 2016 года решил не лишать Николаенко степени доктора наук.

После этого «Диссернет» предъявил новые претензии к научной работе и обратился с соответствующим заявлением в Следственный комитет РФ.

У «Диссернета» также возникли вопросы и к кандидатской диссертации Николаенко, однако срок давности для предъявления претензий к этой научной работе уже истек.