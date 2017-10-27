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Причиной крушения российского вертолета у Шпицбергена названа ошибка пилотов

Интерфакс
10:39, 27 октября 2017
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В качестве наиболее вероятной версии крушения вертолета Ми-8 у Шпицбергена рассматриваются некорректные действия пилотов. Об этом сообщили источники «Интерфакса» в международных службах авиационного поиска и спасения.

«Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета», — сказал собеседник агентства.

Версия технической неисправности, по словам источника, также рассматривается, но считается маловероятной. Вертолет был произведен в 2013 году, пояснил он, и своевременно проходил техническое обслуживание.

Источник не исключил, что пилоты могли столкнуться с соматофавической иллюзией (потерей пространственного положения), либо с другим психологическим явлением, которое побудило совершить некорректные действия в воздухе.

Интерфакс
Вертолет российской компании «Арктикуголь» потерпел крушение 26 октября у берегов Шпицбергена. На борту вертолета, выполнявшего рейс по маршруту поселок Пирамида — поселок Баренцбург, находились восемь человек — трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа.
По имеющимся данным, вертолет не передавал сигнал бедствия, его аварийный маячок не сработал.
Поиски вертолета ведут норвежские спасатели. В район происшествия также направлена группа российских специалистов. Проведение поисковой операции осложняется плохими метеоусловиями.
По факту крушения вертолета СК возбудил дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц» (часть 3 статьи 263 УК РФ).
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