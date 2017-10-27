Причиной крушения российского вертолета у Шпицбергена названа ошибка пилотов

В качестве наиболее вероятной версии крушения вертолета Ми-8 у Шпицбергена рассматриваются некорректные действия пилотов. Об этом сообщили источники «Интерфакса» в международных службах авиационного поиска и спасения.

«Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета», — сказал собеседник агентства.

Версия технической неисправности, по словам источника, также рассматривается, но считается маловероятной. Вертолет был произведен в 2013 году, пояснил он, и своевременно проходил техническое обслуживание.