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Омбудсмен Петербурга: следствие не нашло связи между протестами 7 октября и опозданием скорой к пациентке

Интерфакс
17:38, 27 октября 2017
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Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что Следственный комитет не нашел связи между акцией протеста 7 октября и опозданием скорой помощи к пациентке, которая впоследствии умерла.

«Насколько мне известно, Следственный комитет проводил соответствующую проверку и не выявил такой связи», — сказал Шишлов на слушаниях в законодательном собрании города.

В аппарате Шишлова «Фонтанке» уточнили, что «проверка еще идет, но уже понятно, что связи такой нет».

В СК изданию заявили, что расследование продолжается и «процессуальное решение еще не принято».

7 октября в Санкт-Петербурге, как и в других российских городах, прошла несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Через несколько часов после ее окончания СК объявил о возбуждении уголовного дела в связи со смертью женщины, к которой скорая помощь якобы не из-за перекрывших улицу демонстрантов. Дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (109 УК РФ).
«Фонтанка» писала, что протестующие в момент вызова скорой были заблокированы на Литейном проспекте севернее того места, где должна была проехать карета скорой помощи. При этом, по данным издания, перекресток Литейного и Невского, где попала в затор машина, был перекрыт полицией.
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