Омбудсмен Петербурга: следствие не нашло связи между протестами 7 октября и опозданием скорой к пациентке

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что Следственный комитет не нашел связи между акцией протеста 7 октября и опозданием скорой помощи к пациентке, которая впоследствии умерла.

«Насколько мне известно, Следственный комитет проводил соответствующую проверку и не выявил такой связи», — сказал Шишлов на слушаниях в законодательном собрании города.

В аппарате Шишлова «Фонтанке» уточнили, что «проверка еще идет, но уже понятно, что связи такой нет».

В СК изданию заявили, что расследование продолжается и «процессуальное решение еще не принято».