Омбудсмен Петербурга: следствие не нашло связи между протестами 7 октября и опозданием скорой к пациентке
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что Следственный комитет не нашел связи между акцией протеста 7 октября и опозданием скорой помощи к пациентке, которая впоследствии умерла.
«Насколько мне известно, Следственный комитет проводил соответствующую проверку и не выявил такой связи», — сказал Шишлов на слушаниях в законодательном собрании города.
В аппарате Шишлова «Фонтанке» уточнили, что «проверка еще идет, но уже понятно, что связи такой нет».
В СК изданию заявили, что расследование продолжается и «процессуальное решение еще не принято».
7 октября в Санкт-Петербурге, как и в других российских городах, прошла несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Через несколько часов после ее окончания СК объявил о возбуждении уголовного дела в связи со смертью женщины, к которой скорая помощь якобы не из-за перекрывших улицу демонстрантов. Дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (109 УК РФ).