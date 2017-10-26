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Жителя Брянской области посадили за сбор секретных данных. Он выяснял у пограничника время патрулей, чтобы проносить товары без декларации

РБК
22:40, 25 октября 2017
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Брянский областной суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии местного жителя Виктора Рыжанова за сбор данных, составляющих гостайну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Рыжанова обвиняли в том, что он выяснял у знакомого пограничника время дежурства его коллег, чтобы не декларировать товары, купленные для него на Украине его родственниками. В качестве благодарности он «давал ему бутылку», рассказывал адвокат Евгений Смирнов.

Обвинение просило приговорить Рыжанова к шести годам лишения свободы, рассказал Иван Павлов. Адвокат назвал приговор «очень жестким решением» и добавил, что «следствие было проведено отвратительно».

Из его слов следует, что защита собирается обжаловать приговор в Верховном суде.

Это второй приговор по статье о сборе сведений о гостайне после ее появления в УК в 2012 году, сказал Павлов: «Очень жесткое решение, хотя практики по таким делам вообще нет». 

РБК
О деле против Виктора Рыжанова стало известно в мае 2017 года. По словам его адвокатов, мужчина встречался на границе с родственниками с Украины, которые передавали ему купленные для него товары, которые стоят на Украине дешевле, чем в России. Они связывали преследование Рыжанова с его участием в местных выборах в 2014 году.
Пограничник Владимир Корниенко, который рассказывал Виктору Рыжанову о времени патрулей, был осужден за разглашение гостайны и приговорен к полутора годам условно.

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