Жителя Брянской области посадили за сбор секретных данных. Он выяснял у пограничника время патрулей, чтобы проносить товары без декларации

Брянский областной суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии местного жителя Виктора Рыжанова за сбор данных, составляющих гостайну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Рыжанова обвиняли в том, что он выяснял у знакомого пограничника время дежурства его коллег, чтобы не декларировать товары, купленные для него на Украине его родственниками. В качестве благодарности он «давал ему бутылку», рассказывал адвокат Евгений Смирнов.

Обвинение просило приговорить Рыжанова к шести годам лишения свободы, рассказал Иван Павлов. Адвокат назвал приговор «очень жестким решением» и добавил, что «следствие было проведено отвратительно».

Из его слов следует, что защита собирается обжаловать приговор в Верховном суде.