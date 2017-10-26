Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Ессентуках
Полиция задержала подозреваемого в нападении на двух сотрудников правоохранительных органов в Ессентуках, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обстоятельства задержания подозреваемого Волк раскрывать не стала, уточнив лишь, что обнаружить предполагаемого участника нападения на полицейских удалось «по горячим следам».
Вечером 25 октября двое мужчин открыли огонь по полицейскому патрулю, остановившему их для проверки документов. Полицейские открыли ответный огонь, в результате которого один из нападавших был убит. Второму участнику нападения удалось скрыться. В ходе перестрелки оба полицейских получили ранения. Они доставлены в больницу.