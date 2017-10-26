Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Ессентуках

Обстоятельства задержания подозреваемого Волк раскрывать не стала, уточнив лишь, что обнаружить предполагаемого участника нападения на полицейских удалось «по горячим следам».

Полиция задержала подозреваемого в нападении на двух сотрудников правоохранительных органов в Ессентуках, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вечером 25 октября двое мужчин открыли огонь по полицейскому патрулю, остановившему их для проверки документов. Полицейские открыли ответный огонь, в результате которого один из нападавших был убит. Второму участнику нападения удалось скрыться. В ходе перестрелки оба полицейских получили ранения. Они доставлены в больницу.