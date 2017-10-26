В Волгограде по делу о гибели школьника от ножевого ранения в сердце задержали его одноклассника

В Волгограде 15-летний школьник задержан по делу о гибели его одноклассника, который 25 октября умер в школьном туалете от ножевого ранения в сердце. Об этом сообщает региональное управление СК.

Согласно пресс-релизу, подросток написал явку с повинной. Он рассказал, что принес в школу нож и на перемене показывал его одноклассникам. Один из них, как рассказывают в СК, взял нож в руки, и в этот момент «хозяин ножа нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце».

«Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу», — заявили в Следственном комитете.