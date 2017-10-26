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В Волгограде по делу о гибели школьника от ножевого ранения в сердце задержали его одноклассника

volgograd.sledcom.ru
13:18, 26 октября 2017
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В Волгограде 15-летний школьник задержан по делу о гибели его одноклассника, который 25 октября умер в школьном туалете от ножевого ранения в сердце. Об этом сообщает региональное управление СК.

Согласно пресс-релизу, подросток написал явку с повинной. Он рассказал, что принес в школу нож и на перемене показывал его одноклассникам. Один из них, как рассказывают в СК, взял нож в руки, и в этот момент «хозяин ножа нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце».

«Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу», — заявили в Следственном комитете.

В настоящее время несовершеннолетний задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. 

volgograd.sledcom.ru
25 октября в одной из школ Волгограда умер 14-летний мальчик. Его нашли в туалете с ножевым ранением в сердце; школьный фельдшер попытался оказать ему помощь, но ребенок умер до приезда скорой.
Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области говорил, что произошел несчастный случай. Издание V1.ru писало со ссылкой на школьников, что погибший играл с ножом-бабочкой и случайно вонзил его себе в сердце. СК завел дело по статье «Убийство».
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