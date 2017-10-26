С Аллеи космонавтов на ВДНХ украли латунные орбиты планет. Возбуждено уголовное дело

Московская полиция возбудила дело после кражи части орбит планет с конструкции на Аллее космонавтов на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе ГУВД Москвы.

Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере, так как ущерб составил более 5,5 миллиона рублей. Есть ли в деле подозреваемые, не сообщается.

Заявление о краже элементов конструкции поступило в полицию вечером 11 октября. Латунные части памятника были спилены и украдены. Ожидается, что их смогут восстановить только в 2018 году.