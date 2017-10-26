Объявлены финалисты «Русского Букера»
Жюри литературной премии «Русский Букер» обнародовало короткий список претендентов на награду в 2017 году.
Это Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Игорь Малышев («Номах. Искры большого пожара»), Владимир Медведев («ЗАХХОК»; «Медуза» писала об этой книге), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Александра Николаенко («Убить Бобрыкина»), Дмитрий Новиков («Голомяное пламя»).
Победитель очередного «Русского Букера» будет назван 5 декабря. Он получит премию в размере 1,5 миллиона рублей.
В 2017 году в жюри премии вошли победители двух последних лет Петр Алешковский и Александр Снегирев, поэт Алексей Пурин, литературовед Артем Скворцов и директор Пензенской областной библиотеки Марина Осипова.
В 2017 году для участия в конкурсе премии «Русский Букер» номинировано 80 произведений, допущено — 75. В процессе номинации приняли участие 37 издательств, 8 журналов, 2 университета и 11 библиотек.