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Объявлены финалисты «Русского Букера»

Русский Букер
13:43, 26 октября 2017
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Жюри литературной премии «Русский Букер» обнародовало короткий список претендентов на награду в 2017 году. 

Это Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Игорь Малышев («Номах. Искры большого пожара»), Владимир Медведев («ЗАХХОК»; «Медуза» писала об этой книге), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Александра Николаенко («Убить Бобрыкина»), Дмитрий Новиков («Голомяное пламя»).

Победитель очередного «Русского Букера» будет назван 5 декабря. Он получит премию в размере 1,5 миллиона рублей.

В 2017 году в жюри премии вошли победители двух последних лет Петр Алешковский и Александр Снегирев, поэт Алексей Пурин, литературовед Артем Скворцов и директор Пензенской областной библиотеки Марина Осипова.

В 2017 году для участия в конкурсе премии «Русский Букер» номинировано 80 произведений, допущено — 75. В процессе номинации приняли участие 37 издательств, 8 журналов, 2 университета и 11 библиотек.

Русский Букер
«Русский Букер» — старейшая независимая литературная премия в России, в 2017 году ее вручат в 26-й раз. В разные годы лауреатами премии становились Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Ольга Славникова, Александр Чудаков.
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