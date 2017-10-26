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Мужчину, протаранившего кинотеатр в Екатеринбурге, признали невменяемым. Он выступал против фильма «Матильда»

Управление СК РФ по Свердловской области
09:30, 26 октября 2017
Надежный источник

Судебно-медицинская экспертиза признала невменяемым Дениса Мурашова, которого обвиняют в том, что он протаранил и поджег вход в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге.

В связи с этим следствие намерено обратиться в суд, чтобы по делу об умышленном уничтожении имущества ему назначили принудительное лечение.

Как отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на неназванные источники, Мурашов вступил в секту «святого Славика». Адепты этого верования поклоняются умершему в 1993 году 10-летнему Вячеславу Крашенинникову, который, как утверждается, продолжает творить чудеса после смерти.

Члены секты, помимо прочего, выступали против фильма «Матильда», который будут показывать в кинотеатре «Космос». Официально Следственный комитет никак не связывает действия Мурашова с показом картины.

Нападение на кинотеатр в Екатеринбурге произошло 4 сентября. Мурашов врезался в двери заведения на микроавтобусе, а затем поджег газовые баллоны, находившиеся в машине. На ремонт кинотеатра потребовалось 20 миллионов рублей.
За две недели до нападения Мурашов выступал на митинге против показа «Матильды».

Нападение на кинотеатр в Екатеринбурге

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