Мэрия Москвы одобрила установку памятника Михаилу Булгакову на Большой Пироговской улице

В Москве в сквере на Большой Пироговской улице установят памятник писателю Михаилу Булгакову. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Памятник должен быть установлен в сквере между домами 35 и 37, поскольку в доме 35А, строение 1 находится квартира, где с 1927 по 1934 годы жил Булгаков. В этой квартире будет создан музей писателя.

Монумент должен быть установлен до 31 декабря 2018 года на средства Международного благотворительного фонда Петра Чайковского.