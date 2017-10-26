Мэрия Москвы одобрила установку памятника Михаилу Булгакову на Большой Пироговской улице
В Москве в сквере на Большой Пироговской улице установят памятник писателю Михаилу Булгакову. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Памятник должен быть установлен в сквере между домами 35 и 37, поскольку в доме 35А, строение 1 находится квартира, где с 1927 по 1934 годы жил Булгаков. В этой квартире будет создан музей писателя.
Монумент должен быть установлен до 31 декабря 2018 года на средства Международного благотворительного фонда Петра Чайковского.
Идею установки памятника Булгакову в Москве одобрили в 2015 году. Сначала предполагалось, что он будет установлен в сквере Булгакова около Патриарших прудов. Против этого выступили местные жители.
До этого возможность установки монумента на Патриарших рассматривали в 2000 году, когда скульптор Александр Рукавишников предложил поместить в одной композиции Булгакова и два символа романа «Мастера и Маргарита»: Иешуа и 12-метровый примус. Макет этого памятника находится в музее-театре «Булгаковский дом».