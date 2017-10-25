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Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подадут в суд на ФСБ из-за «закона Яровой»

Александр Плющев
08:11, 25 октября 2017
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Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подадут иск к Федеральной службе безопасности из-за требования предоставлять ключи шифрования от переписки пользователей. Об этом Плющев написал в своем телеграме.

«Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации», — заявил Плющев. Интересы журналистов будет представлять ассоциация «Агора».

«Я уже не первый год большую часть своего времени провожу не в России, и, поскольку моя работа связана с человеческим общением, живые разговоры с источниками и прочими собеседниками мне давно заменили мессенджеры, и прежде всего Telegram. Именно в нем я обсуждаю практически все, что меня интересует и все, о чем я пишу, в том числе с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками», — заметил Кашин.

«Агора» уже представляет интересы Telegram в деле против ФСБ, которая добилась административного штрафа за отказ мессенджера передать ключи шифрования от переписки.
Передача ключей — часть «антитеррористического» пакета законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Эти законы также предполагают, что с 2018 года провайдеры и сотовые операторы должны будут в течение полугода хранить переписку пользователей.

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