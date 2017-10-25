Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подадут в суд на ФСБ из-за «закона Яровой»

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подадут иск к Федеральной службе безопасности из-за требования предоставлять ключи шифрования от переписки пользователей. Об этом Плющев написал в своем телеграме.

«Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации», — заявил Плющев. Интересы журналистов будет представлять ассоциация «Агора».

«Я уже не первый год большую часть своего времени провожу не в России, и, поскольку моя работа связана с человеческим общением, живые разговоры с источниками и прочими собеседниками мне давно заменили мессенджеры, и прежде всего Telegram. Именно в нем я обсуждаю практически все, что меня интересует и все, о чем я пишу, в том числе с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками», — заметил Кашин.