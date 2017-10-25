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В Ессентуках преступники открыли огонь по полицейским во время проверки документов

ТАСС
18:09, 25 октября 2017
Надежный источник

В городе Ессентуки в Ставропольском крае преступники открыли огонь по полицейским, которые остановили их для проверки документов. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Пострадали двое сотрудников полиции, они находятся в больнице. По данным источника «Интерфакса», состояние одного из них оценивается как тяжелое, другого — средней тяжести.

Один из нападавших был застрелен, второму удалось скрыться. Информации о личности преступников и их возможных мотивах пока нет. По словам источника «Интерфакса», нападавшие, предположительно, были «представителями криминальной среды».

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