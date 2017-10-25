Сбербанк планирует получить прибыль в 1 триллион рублей. Сейчас столько зарабатывают все банки в РФ вместе взятые
Сбербанк к 2020 году рассчитывает получать чистую прибыль в 1 триллион рублей в год. Такие показатели планируется заложить в стратегию развития госбанка на 2018–2020 годы, которую Сбербанк представит в середине ноября, сообщили «Ведомостям» источники в кредитной организации.
В настоящий момент, отмечает издание, 1 триллион рублей — ожидаемая прибыль всей российской банковской системы в 2017 году. Более половины от этой суммы (660 миллиардов рублей) придется, как ожидается, на долю Сбербанка.
Пресс-служба Сбербанка планы по чистой прибыли не прокомментировала.
Основным владельцем Сбербанка является ЦБ России, которому принадлежит пакет в 50% + одна акция этой кредитной организации.
В 2016 году Сбербанк направил на дивиденды 25% прибыли. Размер выплат в текущем году, как сообщалось, Сбербанк планирует дополнительно обсуждать с Минфином и Минэкономразвития.
Минфин ожидает, что Сбербанк будет направлять на выплату дивидендов до 50% своей чистой прибыли. Таким образом, при прибыли в 1 триллион рублей государство за пакет акций, принадлежащий ЦБ, получит от Сбербанка дивиденды в 250 миллиардов рублей.