Сайт агентства «Интерфакс» возобновил работу после атаки вируса-шифровальщика. Он не открывался более суток
Сайт агентства «Интерфакс» вечером 25 октября возобновил работу после сбоя, случившегося днем накануне из-за атаки вируса-шифровальщика.
О восстановлении работы остальных сервисов агентство пока не сообщало. На момент публикации новости открывается сайт системы СПАРК; подписная лента новостей «Интерфакса» по-прежнему не работает.
Друзья! Коллеги! Сайт "Интерфакса" восстановил работу после вирусной атаки на агентство. Мы снова обновляемся! Welcome back! http://www.interfax.ru/Опубликовано Интерфакс 25 октября 2017 г.
Сайт «Интерфакса», одного из крупнейших информагентств России, перестал открываться 24 октября после атаки вируса-шифровальщика Bad Rabbit.
В России вирус поразил также, в частности, издание «Фонтанка». На Украине атаке подверглись системы аэропорта Одессы, Киевского метрополитена и министерства инфраструктуры. Также вирус зафиксировали в Болгарии, Турции и Японии.
Как сообщили специалисты компании Acronis, для проникновения на компьютеры вирус использует поддельные сертификаты, имитирующие продукты компании Symantec, что затрудняет его обнаружение антивирусами. В компании заявили, что Bad Rabbit имеет «существенные технологические отличия» от вируса-шифровальщика Petya, недавно заразившего тысячи компьютеров по всему миру.