Сайт агентства «Интерфакс» возобновил работу после атаки вируса-шифровальщика. Он не открывался более суток

Друзья! Коллеги! Сайт "Интерфакса" восстановил работу после вирусной атаки на агентство. Мы снова обновляемся! Welcome back! http://www.interfax.ru/

О восстановлении работы остальных сервисов агентство пока не сообщало. На момент публикации новости открывается сайт системы СПАРК; подписная лента новостей «Интерфакса» по-прежнему не работает.

Сайт «Интерфакса», одного из крупнейших информагентств России, перестал открываться 24 октября после атаки вируса-шифровальщика Bad Rabbit.

В России вирус поразил также, в частности, издание «Фонтанка». На Украине атаке подверглись системы аэропорта Одессы, Киевского метрополитена и министерства инфраструктуры. Также вирус зафиксировали в Болгарии, Турции и Японии.