СК начал допросы сотрудников «Эха Москвы» по делу о нападении на Татьяну Фельгенгауэр
Сотрудников «Эха Москвы» начали вызывать на допросы в Следственный комитет по делу о нападении на заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Об этом со ссылкой на источники в редакции сообщает «Настоящее время».
По информации издания, речь идет о всех сотрудниках, которые находились на рабочих местах в момент нападения 23 октября.
В НИИ имени Склифосовского днем 25 октября рассказали, что Фельгенгауэр чувствует себя удовлетворительно и может говорить. Врачи убрали интубационную трубку, через которую два дня дышала журналистка.
23 октября гражданин Израиля Борис Гриц ворвался на радиостанцию «Эхо Москвы», распылив в лицо охраннику газовый баллончик. Он зашел в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в шею.
На допросе Гриц заявил, что Фельгенгауэр «телепатически» домогалась его, поэтому он приехал в Москву и нашел ее. Грица арестовали на два месяца по делу о покушении на убийство.