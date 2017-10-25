СК начал допросы сотрудников «Эха Москвы» по делу о нападении на Татьяну Фельгенгауэр

Сотрудников «Эха Москвы» начали вызывать на допросы в Следственный комитет по делу о нападении на заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Об этом со ссылкой на источники в редакции сообщает «Настоящее время».

По информации издания, речь идет о всех сотрудниках, которые находились на рабочих местах в момент нападения 23 октября.

В НИИ имени Склифосовского днем 25 октября рассказали, что Фельгенгауэр чувствует себя удовлетворительно и может говорить. Врачи убрали интубационную трубку, через которую два дня дышала журналистка.