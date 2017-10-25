Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Мэрилин Мэнсон расстался с басистом, которого обвинили в изнасиловании

Мэрилин Мэнсон
10:06, 25 октября 2017
Надежный источник

Музыкант Мэрилин Мэнсон объявил, что больше не будет выступать вместе с бас-гитаристом Джорди Уайтом (сценический псевдоним — Твигги Рамирес). В сообщении Мэнсона не говорится о причинах такого решения.

Об уходе Уайта было объявлено через несколько дней после того, как вокалистка панк-группы Jack Off Jill Джессика Адамс обвинила басиста в изнасиловании. Как написала Адамс в своем фейсбуке, в начале 1990-х она встречалась с Уайтом, и он ревновал ее, запрещал общаться с другими мужчинами и бурно проявлял гнев, в том числе прибегал к насилию.

Однажды, вернувшись из тура с Мэрилином Мэнсоном, Уайт поссорился с Адамс по поводу его измен, и во время ссоры он повалил девушку на пол и изнасиловал. Адамс утверждает, что изнасилование прервал хозяин квартиры, в которой она останавливалась тогда.

По словам Адамс, после этого ее группа выступала на разогреве у Мэрилина Мэнсона, поскольку лейбл Jack Off Jill настоял, что это будет выгодно коллективу. В 2015 году в одном из интервью она говорила, что ее изнасиловал бойфренд в начале музыкальной карьеры, но не уточняла, о ком именно идет речь.

Джорди Уайт никак не отреагировал на обвинения.

Группа Джессики Адамс Jack Off Jill начала карьеру в 1992 году и вскоре стала выступать на разогреве у Мэрилина Мэнсона. В 2000 году группа распалась и собралась вновь в 2015-м ради нескольких выступлений.
Джорди Уайт играл с Мэрилином Мэнсоном с 1993 по 2003 годы, и затем вернулся в группу в 2008-м. Также он выступал с A Perfect Circle и Nine Inch Nails. Уайт был одним из главных соавтором Мэнсона на альбомах «Holy Wood», «Antichrist Superstar» и «Mechanical Animals».
В начале октября сразу несколько известных актрис, в том числе Анджелина Джоли и Азия Ардженто, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Эти обвинения спровоцировали большое количество рассказов женщин и мужчин из мира шоу-бизнеса о пережитых ими сексуальных домогательствах.
24 октября о сексуальном и физическом насилии со стороны своего соавтора Итана Ката рассказала бывшая участница дуэта Crystal Castles Элис Гласс. Она ушла из группы в 2014 году. Кат отрицает обвинения.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме