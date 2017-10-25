Мэрилин Мэнсон расстался с басистом, которого обвинили в изнасиловании

Музыкант Мэрилин Мэнсон объявил, что больше не будет выступать вместе с бас-гитаристом Джорди Уайтом (сценический псевдоним — Твигги Рамирес). В сообщении Мэнсона не говорится о причинах такого решения.

Об уходе Уайта было объявлено через несколько дней после того, как вокалистка панк-группы Jack Off Jill Джессика Адамс обвинила басиста в изнасиловании. Как написала Адамс в своем фейсбуке, в начале 1990-х она встречалась с Уайтом, и он ревновал ее, запрещал общаться с другими мужчинами и бурно проявлял гнев, в том числе прибегал к насилию.

Однажды, вернувшись из тура с Мэрилином Мэнсоном, Уайт поссорился с Адамс по поводу его измен, и во время ссоры он повалил девушку на пол и изнасиловал. Адамс утверждает, что изнасилование прервал хозяин квартиры, в которой она останавливалась тогда.

По словам Адамс, после этого ее группа выступала на разогреве у Мэрилина Мэнсона, поскольку лейбл Jack Off Jill настоял, что это будет выгодно коллективу. В 2015 году в одном из интервью она говорила, что ее изнасиловал бойфренд в начале музыкальной карьеры, но не уточняла, о ком именно идет речь.

Джорди Уайт никак не отреагировал на обвинения.