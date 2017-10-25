Директору «Главного радиочасточного центра» предъявили обвинение по делу о зарплатах в Роскомнадзоре

Генеральному директору ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасии Звягинцевой предъявлено обвинение по делу о растрате в особо крупном размере в связи с зарплатами в Роскомнадзоре, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Звягинцева находится под подпиской о невыезде. В чем именно заключалась ее роль в преступлении, не сообщается. ТАСС утверждает, что она сотрудничает со следствием и уже дала показания на остальных фигурантов.

Анастасия Звягинцева — четвертый фигурант дела. Ранее под домашний арест по этому делу поместили пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника Звягинцевой Александра Весельчакова.