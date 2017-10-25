Бывшего главу Нацбанка Абхазии арестовали по делу о хищении 28 миллионов рублей у Владимира Этуша

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу Национального банка Абхазии Даура Барганджию, которого подозревают в хищении 28 миллионов рублей у актера Владимира Этуша.

Как пишет РИА Новости, Барганджия заявил, что взял деньги в долг и что у него есть «действующий договор займа до декабря», передает РИА Новости. «Я никогда не был мошенником, я никогда в голове не держал мысли, что не верну деньги», — цитирует его агентство.

О возбуждении уголовного дела в отношении Барганджии стало известно 20 октября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Официально о сути дела ничего не сообщается. 19 октября сайт «Первое антикоррупционное СМИ» написал, что Владимир Этуш и его жена в декабре 2013 года передали Дауру Барганджии в общей сложности 28 миллионов рублей в долларах и евро, чтобы он вложил их в некий швейцарский банк. Когда потом они попросили вернуть деньги, Барганджия сказал, что не может этого сделать. Официально эта информация пока не подтверждена.

«Московский комсомолец», в свою очередь, называет Даура Барганджию финансовым консультантом семьи Этушей. По информации газеты, он вложил деньги в бизнес абхазского политика Беслана Бутбы и выплачивал семь процентов годовых. Когда семья Этушей потребовала вернуть им деньги, Барганджия, по собственным словам, стал требовать их у Бутбы и даже подал на него в суд, но безуспешно; для погашения долга он якобы выставил на продажу квартиру жены.