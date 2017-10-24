В московской школе классных руководителей обязали следить за учениками в соцсетях

Сайт «Такие дела» сообщил, что директор московской школы № 2120 приказала классным руководителям заниматься мониторингом соцсетей учеников. В распоряжении издания оказалась копия приказа, подписанного директором Аллой Шурухиной 17 октября.

В документе сказано, что классным руководителям приказано «считать, что предупреждение вовлечения несовершеннолетних — приоритетная задача профилактики негативных явлений». В рамках этой профилактики они должны «руководствоваться алгоритмом проведения мониторинга социальных сетей по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в деятельность асоциальных сообществ».

Классные руководители также должны взять на контроль включение детей, «склонных к вовлечению в неформальное объединение „зацеперы“», в дополнительные занятия спортом и туризмом, сказано в приказе.

Две классные руководительницы из школы № 2120, которые пообщались с изданием под вымышленными именами, рассказали, что с упомянутым в приказе «алгоритмом» их «пока никто не ознакомил».

По их словам, о необходимости мониторить соцсети школьников им сообщили в начале октября. Эту обязанность, рассказали собеседницы «Таких дел», руководство школы пообещало прописать в рабочем договоре.

В приказе сказано, что он подготовлен на основании протокола заседания межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики негативных проявлений при департаменте образования Москвы от 27 сентября. Пресс-служба департамента не ответила на звонки «Медузы». Директора школы № 2120 в момент звонка корреспондента «Медузы» не было на рабочем месте.