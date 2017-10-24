Украина решила выдворить 20 грузин из окружения Саакашвили, которые «готовят переворот»

Генпрокуратура Украины объявила о решении выдворить из страны 20 граждан Грузии из окружения бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые, по утверждению ведомства, незаконно получили разрешения на проживание на Украине.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, эти люди получили разрешение на проживание как деятели культуры, а на самом деле «выполняли функции водителей, охранников, помощников» Саакашвили или «были устроены на специфические должности в Одесской таможне». Среди получивших документы на проживание таким образом Луценко упомянул бывшего начальника охраны Саакашвили Георгия Рубашвили.

По словам Луценко, теперь эти люди «охраняют Саакашвили, находятся в лагере [у здания Верховной Рады] и планируют этот силовой переворот». Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, в свою очередь, назвала этих людей «экстремистами».

«Эти 20 человек имеют все основания быть выдворенными из Украины, что и происходит сейчас силами миграционной службы Украины», — сказал генпрокурор.

Саакашвили, которому, по словам Луценко, было отказано в предоставлении статуса беженца, обвинил генпрокурора в ксенофобии. «Всех грузин, которые были со мной, пригласил [президент Украины Петр] Порошенко. Я не знаю, как их оформляли, но точно знаю, что с некоторыми грузинами, которых привез Порошенко, он сам встречался не один раз», — сказал он.