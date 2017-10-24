Уильяму Браудеру разрешили въехать в США

Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру разрешили въезд в США. Как сообщил Браудер в своем твитере, его разрешение ESTA, позволяющее въехать в США без визы, было восстановлено, и он успешно зарегистрировался на рейс.

«Теперь нам нужно исправить ситуацию с фальшивым ордером Интерпола на арест», — написал Браудер.

GREAT NEWS! My ESTA (US visa waiver) was restored. I successfully checked into a US flight. Now we need to fix bogus Interpol arrest warrant — Bill Browder (@Billbrowder) October 23, 2017

В службе таможенной и пограничной охраны США подтвердили РБК, что разрешение Браудера на въезд в страну в рамках системы ESTA остается действительным. Соответствующее разрешение, сообщили изданию представители ведомства, было выдано 18 октября. «Это позволяет ему [Браудеру] совершить поездку в Соединенные Штаты», — добавили собеседники издания.