Уильяму Браудеру разрешили въехать в США

Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру разрешили въезд в США. Как сообщил Браудер в своем твитере, его разрешение ESTA, позволяющее въехать в США без визы, было восстановлено, и он успешно зарегистрировался на рейс.
«Теперь нам нужно исправить ситуацию с фальшивым ордером Интерпола на арест», — написал Браудер.
В службе таможенной и пограничной охраны США подтвердили РБК, что разрешение Браудера на въезд в страну в рамках системы ESTA остается действительным. Соответствующее разрешение, сообщили изданию представители ведомства, было выдано 18 октября. «Это позволяет ему [Браудеру] совершить поездку в Соединенные Штаты», — добавили собеседники издания.
Electronic System for Travel Authorization (ESTA) позволяет посещать США без визы гражданам определенных стран, включая Великобританию, подданным которой является Уильям Браудер. Гражданам этих стран достаточно оставить на сайте ESTA уведомление о намерении посетить США и заплатить сбор. Разрешение, выдаваемое через систему ESTA, действительно в течение двух лет.
22 октября стало известно, что Россия внесла Браудера в базу Интерпола
, воспользовавшись процедурой, позволяющей членам этой организации просить о содействии в розыске другие страны, минуя Генеральный секретариат. В этот же день, как объявил Браудер, была аннулирована его виза
в США.
Уильям Браудер в 2013 году был заочно приговорен в России к 9 годам тюрьмы за мошенничество. С 2005 года Браудеру запрещен въезд в РФ.
С фондом Hermitage Capital сотрудничал юрист Сергей Магнитский, погибший в СИЗО в 2009 году. Браудер был одним из инициаторов принятия так называемого закона Магнитского, в рамках которого США наложили финансовые и визовые санкции на российских граждан, причастных к смерти Сергея Магнитского и нарушении прав человека. В октябре аналогичный закон был принят в Канаде.