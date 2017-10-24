Центробанк предложил топ-менеджерам «Открытия» вернуть полученные перед санацией бонусы
Центробанк предложил бывшим топ-менеджерам банка «Открытие» добровольно вернуть бонусы, выплаченные им за первое полугодие 2017 года незадолго до начала санации банка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
«Речь идет о возврате в банк бонусов, полученных, в частности, исполнительным руководством банка, то есть членами правления», — сказал один из источников издания.
В пресс-службе «Открытия» подтвердили, что вопрос о добровольном возврате бонусов «проработан, в том числе с юридической точки зрения». Кто именно и каким образом должен вернуть в банк деньги, в банке не уточнили.
Бывшие топ-менеджеры «Открытия», с которыми связалось издание, либо отказались комментировать ситуацию, либо заявили, что «не в курсе», пишет РБК.
О намерении оспорить выплату топ-менеджерам «Открытия» бонусов за первое полугодие 2017 года в сентябре заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина. По ее словам, выплата бонусов «за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод средств».
Вероятно, предложение ЦБ было неформальным, но в такой форме, что отказаться от него мог только человек, не планирующий продолжать работу в российском банковском секторе или оставаться в России», — считает партнер бюро А2 Михаил Александров.