Центробанк предложил топ-менеджерам «Открытия» вернуть полученные перед санацией бонусы

Центробанк предложил бывшим топ-менеджерам банка «Открытие» добровольно вернуть бонусы, выплаченные им за первое полугодие 2017 года незадолго до начала санации банка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Речь идет о возврате в банк бонусов, полученных, в частности, исполнительным руководством банка, то есть членами правления», — сказал один из источников издания.

В пресс-службе «Открытия» подтвердили, что вопрос о добровольном возврате бонусов «проработан, в том числе с юридической точки зрения». Кто именно и каким образом должен вернуть в банк деньги, в банке не уточнили.

Бывшие топ-менеджеры «Открытия», с которыми связалось издание, либо отказались комментировать ситуацию, либо заявили, что «не в курсе», пишет РБК.

О намерении оспорить выплату топ-менеджерам «Открытия» бонусов за первое полугодие 2017 года в сентябре заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина. По ее словам, выплата бонусов «за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод средств».