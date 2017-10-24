Опубликовано видео нападения на охранника в здании «Эха Москвы»

Радиостанция «Эхо Москвы» опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как 23 октября нападавший прошел через охрану в здании редакции.

На записи видно, как мужчина около 12:30 подходит к стойке охраны и кладет на нее какие-то бумаги. Затем он сразу поднимает руку с газовым баллончиком и распыляет его в лицо охраннику.

Когда охранник падает со стула, мужчина пролезает под турникетом и убегает внутрь здания.