Опубликовано видео нападения на охранника в здании «Эха Москвы»
Радиостанция «Эхо Москвы» опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как 23 октября нападавший прошел через охрану в здании редакции.
На записи видно, как мужчина около 12:30 подходит к стойке охраны и кладет на нее какие-то бумаги. Затем он сразу поднимает руку с газовым баллончиком и распыляет его в лицо охраннику.
Когда охранник падает со стула, мужчина пролезает под турникетом и убегает внутрь здания.
23 октября в редакции «Эха Москвы» было совершено нападение на заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший, преодолев охрану, поднялся в студию на 14-й этаж и ударил Фельгенгауэр ножом в шею.
После нападения журналистку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Ей сразу сделали операцию, после чего в состоянии медикаментозной комы перевели в палату интенсивной терапии.
Нападавший представился следователям как гражданин Израиля Борис Гриц. Он заявил, что был «телепатически» связан с Фельгенгауэр. «Она была слишком навязчивая, она была у меня в голове», — рассказал он на допросе. Против Грица возбуждено дело о покушении на убийство.