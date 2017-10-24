На Дмитрия Гудкова составили административный протокол об агитации в день выборов в Москве

На политика Дмитрия Гудкова составлен административный протокол о нарушении правил агитации во время муниципальных выборов в Москве 10 сентября. Об этом в Мосгоризбиркоме рассказали в ответ на жалобу движения .

В жалобе утверждалось, что Гудков в день выборов распространял в соцсетях ссылки на свой сайт, где были представлены кандидаты в муниципальные депутаты. Одновременно движение пожаловалось на агитацию ЛДПР, но в ней Мосгоризбирком нарушений не нашел.

Глава штаба Гудкова Максим Кац заявил, что считает рассылку сообщений агитацией за явку на выборы, а не за кандидатов.

Гудкову грозит штраф до полутора тысяч рублей.