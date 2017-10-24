На Дмитрия Гудкова составили административный протокол об агитации в день выборов в Москве
На политика Дмитрия Гудкова составлен административный протокол о нарушении правил агитации во время муниципальных выборов в Москве 10 сентября. Об этом в Мосгоризбиркоме рассказали в ответ на жалобу движения «Россия выбирает».
В жалобе утверждалось, что Гудков в день выборов распространял в соцсетях ссылки на свой сайт, где были представлены кандидаты в муниципальные депутаты. Одновременно движение пожаловалось на агитацию ЛДПР, но в ней Мосгоризбирком нарушений не нашел.
Глава штаба Гудкова Максим Кац заявил, что считает рассылку сообщений агитацией за явку на выборы, а не за кандидатов.
Гудкову грозит штраф до полутора тысяч рублей.
На муниципальных выборах в Москве Гудков создал платформу «Объединенные демократы», которая получила 266 мандатов в 62 московских районах. В некоторых районах муниципальные собрания стали полностью оппозиционными.