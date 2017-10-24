Бывший владелец «ЮКОСа» и создатель «Открытой России» Михаил Ходорковский призвал голосовать на предстоящих президентских выборах «против [Владимира] Путина или против его ставленника, за любого приемлемого кандидата».

Ходорковский заметил, что «бойкот — самооправдание бездействия для обывателя», которое эффективно только если выборы бойкотирует большое число избирателей.

Помимо протестного голосования (вплоть до порчи бюллетеня) Ходорковский предложил добиваться регистрации «всех желающих кандидатов» и поддерживать продвижение «принципиальных вопросов, важных для будущего России».

Под такими вопросами Ходорковский понимает децентрализацию власти, независимость судебной системы и переход к парламентской системе правления.