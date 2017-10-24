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«Бойкот — самооправдание бездействия». Ходорковский призвал голосовать за «любого приемлемого кандидата»

Михаил Ходорковский
06:11, 24 октября 2017
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Бывший владелец «ЮКОСа» и создатель «Открытой России» Михаил Ходорковский призвал голосовать на предстоящих президентских выборах «против [Владимира] Путина или против его ставленника, за любого приемлемого кандидата».

Ходорковский заметил, что «бойкот — самооправдание бездействия для обывателя», которое эффективно только если выборы бойкотирует большое число избирателей.

Помимо протестного голосования (вплоть до порчи бюллетеня) Ходорковский предложил добиваться регистрации «всех желающих кандидатов» и поддерживать продвижение «принципиальных вопросов, важных для будущего России».

Под такими вопросами Ходорковский понимает децентрализацию власти, независимость судебной системы и переход к парламентской системе правления.

Как отмечает РБК, о возможном бойкоте выборов ранее говорил Алексей Навальный, который добивается регистрации в качестве кандидата. Он призвал сторонников отказаться от участия в выборах, если его не зарегистрируют.
Ранее о своем выдвижении на предстоящих выборах объявила телеведущая Ксения Собчак. Она назвала себя кандидатом «против всех».

Выборы президента России

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