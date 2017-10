Власти Великобритании предложили ООН заменить термин «беременные женщины» на «беременные люди»

Правительство Великобритании предлагает ООН заменить в официальной документации термин «беременные женщины» на «беременные люди», чтобы не ущемлять трансгендеров.

Соответствующие поправки, как стало известно The Times, британский МИД предлагает ООН внести в Международный пакт о гражданских и политических правах. В этом документе, в частности, говорится о необходимости защиты «беременных женщин», включая неприменение к ним смертной казни.

«Мы просим Комитет по правам человека ООН четко определить, что такие же права [как у беременных женщин] распространяются и на беременных трансгендеров», — цитирует FoxNews заявление британского МИДа.

Предложение МИД Великобритании отказаться от термина «беременные женщины», отмечает The Daily Mail, вызвало резкую критику со стороны феминисток. Так, писательница Сара Дитман, колумнистка The Guardian, The Spectator, Cosmopolitan и Grazia, указала: «Это не включение [беременных трансгендеров в категорию лиц, требующих особой защиты]. Это замалчивание женщин».