Режиссера Джеймса Тобака обвинили в сексуальных домогательствах

Голливудский режиссер и сценарист Джеймс Тобак на протяжении своей карьеры допускал сексуальные домогательства к актрисам, пишет The Los Angeles Times в своем расследовании. В публикации газеты говорится, что о домогательствах со стороны Тобака рассказали 38 женщин, почти все они согласились говорить под запись.

В большинстве случаев Тобак знакомился с женщинами на улицах Нью-Йорка и предлагал им карьеру в кино, а затем на последующих встречах мастурбировал у них на глазах. Режиссер отрицает подобные обвинения и утверждает, что не знает никого из упомянутых в материале женщин, а если и встречался с ними, то на протяжении нескольких минут, и не помнит этого.

Среди пострадавших — гитаристка группы Veruca Salt Лоис Пост, актриса Эко Дэнон, Терри Конн и другие.