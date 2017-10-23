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Режиссера Джеймса Тобака обвинили в сексуальных домогательствах

The Los Angeles Times
06:53, 23 октября 2017
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Голливудский режиссер и сценарист Джеймс Тобак на протяжении своей карьеры допускал сексуальные домогательства к актрисам, пишет The Los Angeles Times в своем расследовании. В публикации газеты говорится, что о домогательствах со стороны Тобака рассказали 38 женщин, почти все они согласились говорить под запись.

В большинстве случаев Тобак знакомился с женщинами на улицах Нью-Йорка и предлагал им карьеру в кино, а затем на последующих встречах мастурбировал у них на глазах. Режиссер отрицает подобные обвинения и утверждает, что не знает никого из упомянутых в материале женщин, а если и встречался с ними, то на протяжении нескольких минут, и не помнит этого.

Среди пострадавших — гитаристка группы Veruca Salt Лоис Пост, актриса Эко Дэнон, Терри Конн и другие.

Джеймс Тобак снимает кино на протяжении четырех десятилетий. В 1991 году он был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий для фильма «Багси» с Уорреном Битти в главной роли.
В начале октября The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Помимо прочих, на домогательства и сексуальное насилие пожаловались Азия Ардженто, Эшли Джадд, Анджелина Джоли и многие другие известные актрисы.
Скандал с Вайнштейном спровоцировал флешмоб #metoo, в рамках которого женщины стали рассказывать о случаях публичного насилия.

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