Режиссера Джеймса Тобака обвинили в сексуальных домогательствах

Джеймс Тобак снимает кино на протяжении четырех десятилетий. В 1991 году он был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий для фильма «Багси» с Уорреном Битти в главной роли.

В начале октября The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Помимо прочих, на домогательства и сексуальное насилие пожаловались Азия Ардженто, Эшли Джадд, Анджелина Джоли и многие другие известные актрисы.

Скандал с Вайнштейном спровоцировал флешмоб #metoo, в рамках которого женщины стали рассказывать о случаях публичного насилия.