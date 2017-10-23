Ломбардия и Венето провели референдумы о расширении автономии

В итальянских регионах Ломбардия и Венето прошли референдумы, на которых с подавляющим большинством голосов победили сторонники расширения автономии от Рима. За это высказались, соответственно, 95% и 98% участников референдумов.

Явка в Венето составила 60%, а в Ломбардии — около 40%. Порог явки 50% был установлен только в Венето.

Референдумы носили консультативный характер и призваны послужить основной для переговоров между регионами и центральными властями Италии. В частности, в Венето вопрос звучал так: «Хотите ли вы, чтобы регион Венето получил дополнительные формы и условия по автономии?».

В общей сложности регионы добиваются переговоров о передаче полномочий в 23 сферах общественной жизни — от распределения налогов до охраны окружающей среды и культурного наследия.