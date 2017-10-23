ФСБ: в Курской области гражданин Украины открыл огонь по российским пограничникам

Гражданин Украины, незаконно пересекший границу РФ, при попытке задержания открыл огонь по российским пограничникам, сообщил Центр по связям с общественностью (ЦОС) ФСБ.

У нарушителя границы при себе были обнаружены два пистолета с 50 патронами и пять ручных гранат. Кроме того, сообщил ЦОС ФСБ, у него с собой было 26 ампул с жидким веществом серого цвета, предположительно, ртутью.

В Госпогранслужбе Украины, в свою очередь, заявили, что видели сообщения СМИ о задержании нарушителя, однако пока не могут их подтвердить.

«Проверяем. Ни одного сообщения от российских пограничников мы также не получали», — сообщил «Украинской правде» официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян. При этом он предположил, что речь может идти «о временно неподконтрольном» украинской стороне участке границы с РФ.