Минобороны РФ сравнило операцию по взятию Ракки с бомбардировкой Дрездена

Минобороны РФ заявило, что сирийский город Ракка, освобожденный от террористов из «Исламского государства» ополченцами при поддержке США, «унаследовал судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками».
В Минобороны отметили, что Ракка, об освобождении которой в США делают «бравурные заявления», — «провинциальный город», уступающий по численности населения Дейр-эз-Зору, который также контролировали террористы.
«А освободили всю эту территорию [Дейр-эз-Зора с пригородами] сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней», — заявили в ведомстве (по данным сайтов, следящих за ходом войны в Сирии, Дейр-эз-Зор по ситуации на 22 октября не полностью находится под контролем сирийских войск — прим. «Медузы»).
Бомбардировка Дрездена британской и американской авиацией была проведена в феврале 1945 года. В результате значительная часть города была разрушена; около 25 тысяч человек погибли. Военную необходимость бомбардировки Дрездена часто оспаривают.
Альянс Демократические силы Сирии, в котором доминируют курдские вооруженные формирования и который действует при поддержке США, официально объявил о взятии Ракки 22 октября.
Штурм города, который считался «столицей ИГ», продолжался с июня; операция по захвату подконтрольных боевикам территорий вокруг города продолжалась более года. По оценкам
сирийских активистов, в ходе штурма Ракки погибли до 1800 мирных жителей.
Россия и страны Запада неоднократно обвиняли друг друга в нанесении авиаударов по мирным жителям при проведении военных операций в Сирии и Ираке. Россия критиковала операции по освобождению от ИГ Мосула и Ракки. США обвиняли Россию в гибели мирных жителей в Алеппо.