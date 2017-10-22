Минобороны РФ сравнило операцию по взятию Ракки с бомбардировкой Дрездена

Минобороны РФ заявило, что сирийский город Ракка, освобожденный от террористов из «Исламского государства» ополченцами при поддержке США, «унаследовал судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками».

В Минобороны отметили, что Ракка, об освобождении которой в США делают «бравурные заявления», — «провинциальный город», уступающий по численности населения Дейр-эз-Зору, который также контролировали террористы.

«А освободили всю эту территорию [Дейр-эз-Зора с пригородами] сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней», — заявили в ведомстве (по данным сайтов, следящих за ходом войны в Сирии, Дейр-эз-Зор по ситуации на 22 октября не полностью находится под контролем сирийских войск — прим. «Медузы»).