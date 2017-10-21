Замглавы управления тыла московской полиции отправили под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца замглавы управления организации тылового обеспечения Главного управления МВД по Москве Дмитрия Кошелева. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе суда.

Подробности дела против Кошелева не приводятся, но накануне, 20 октября, МВД отчиталось о задержании руководителя одного из подразделений московской полиции. Источник РБК рассказал, что речь идет именно о Кошелеве.

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Неназванный сотрудник, как утверждается, подписал акт приемки работ по госконтракту, «заведомо зная, что указанные работы выполнены не в полном объеме». Его собираются уволить.